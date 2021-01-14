ВОЗ сомневается, что мир сможет победить COVID-19 в 2021 году

Человечеству не удастся окончательно победить пандемию коронавируса в 2021 году, считают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Человечеству не удастся окончательно победить пандемию коронавируса в 2021 году, считают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ, доктор Ханс Клюге также заявил, что новая мутация вируса SARS-CoV-2 выявлена уже в 25 странах. К ним относятся как государства на территории Евросоюза, так и Россия.

В середине декабря в Великобритании был обнаружен новый штамм вируса-возбудителя COVID-19. Влияние мутации на тяжесть течения болезни и ее летальность пока не изучено. Известно, что из-за "британского" штамма коронавирусная инфекция передается от человека к человеку гораздо быстрее.