Аккаунт Трампа в Snapchat будет заблокирован в день инаугурации Байдена

Мессенджер Snapchat лишит президента США Дональда Трампа аккаунта в день инаугурации демократа Джо Байдена. Об этом сообщил представитель компании.

Мессенджер Snapchat лишит президента США Дональда Трампа аккаунта в день инаугурации демократа Джо Байдена. Об этом сообщил представитель компании.

Известное мобильное приложение навсегда заблокирует аккаунт американского лидера 20 января. Именно в этот день состоится инаугурация избранного президента США. По словам представителя Snapchat, такое решение принято в интересах общественной безопасности.

Трампа обвинили в попытках "распространять дезинформацию", разжигании ненависти и подстрекательстве к насилию. Действия главы государства являются "очевидными нарушениями" правил мессенджера, передает заявление представителя соцсети портал Axios.

Дональд Трамп ранее призвал сторонников помочь ему оспорить результаты выборов. Акции протеста переросли в беспорядки. Толпа попыталась захватить Капитолий в Вашингтоне.