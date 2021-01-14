Число отравившихся едой в Буйнакске выросло до 115 человек

Количество обратившихся за медицинской помощью дагестанцев составило 115 человек, из них 83 находятся в больнице.

Количество обратившихся за медицинской помощью дагестанцев составило 115 человек, из них 83 находятся в больнице.

Среди пострадавших от пищевого отравления и госпитализированных присутствуют 69 детей. О положении дел в Буйнакске сообщили в пресс-службе администрации города.

По словам врачей, состояние находящихся в медицинских учреждениях пациентов оценивается как легкой и средней степени тяжести. В течение минувших суток 26 человек были выписаны, из них 16 детей.

На новогодних праздниках в детскую городскую больницу Буйнакска обратились 55 несовершеннолетних от одного года до 16 лет. Все пациенты имели признаки пищевого отравления, в том числе температуру, рвоту и диарею.

По версии следствия, причиной отравления могла стать загрязненная питьевая вода из-под крана. СК по Дагестану возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".