Помощница рассказала о последнем дне жизни звезды "Глухаря"

Скончавшийся в машине актер Дмитрий Гусев спешил на годовщину своей свадьбы. Он умер прямо за рулем из-за остановки сердца.

Скончавшийся в машине актер Дмитрий Гусев спешил на годовщину своей свадьбы. Он умер прямо за рулем из-за остановки сердца.

Помощница Гусева Мария Крыжанская рассказала детали смерти звезды. По ее словам, трагедия произошла после очередных съемок. Мужчина сел в автомобиль и поехал домой к жене. Он проехал всего 500 метров, и ему стало плохо.

Девушка отметила, что в тот день Гусев чувствовал себя нормально и не жаловался на здоровье. На работе у него была небольшая нагрузка, сообщила Крыжанская.

Дмитрий Гусев скончался в своем авто на Курьяновской улице. Прохожие заметили, что машина "газует" на месте, и вызвали скорую. Врачи устанавливают точную причину смерти актера.

Ранее Крыжанская подтвердила, что предварительной причиной смерти Гусева назвали остановку сердца. По ее словам, в день трагедии актер снимался в фильме "Скорая".