Росздравнадзор напомнил о незаконности использования вакцины Pfizer

Вакцины иностранного производства, в том числе Pfizer, запрещается использовать в России без прохождения государственной регистрации, сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

Вакцины иностранного производства, в том числе Pfizer, запрещается использовать в России без прохождения государственной регистрации, сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

Частные клиники не имеют права применять на россиянах зарубежные вакцины от коронавируса. Согласно действующему законодательству, в России не допускается ввоз и использование препаратов от COVID-19, не прошедших госрегистрацию. Запрет действует также для тех организаций, которые ведут деятельность на территории в рамках Международного медицинского кластера.

Компания Pfizer рассматривает возможность подачи заявки на регистрацию вакцины в России. Представители организации утверждают, что они намерены удовлетворить потребности мирового общественного здравоохранения.