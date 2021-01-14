Дежурный ЕДДС арестован по делу о гибели туристов в Норильске

Оперативный дежурный Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Норильска Игорь Вакуленко отправлен под домашний арест по делу о сходе лавины.

Оперативный дежурный Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Норильска Игорь Вакуленко отправлен под домашний арест по делу о сходе лавины.

Ранее Вакуленко был задержан правоохранителями в рамках расследования уголовного дела по факту гибели нескольких человек после схода лавины. Норильский городской суд выбрал меру пресечения для дежурного ЕДДС в виде домашнего ареста сроком на два месяца.

Напомним, что сход лавины произошел вечером 8 января в районе горнолыжного комплекса "Гора Отдельная" в Норильске. В результате инцидента погибла семейная пара и их полуторагодовалый ребенок, 14-летний подросток был госпитализирован в тяжелом состоянии.