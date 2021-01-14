Вопрос об импичменте Байдену поднимут в палате представителей

Избранная в палату представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин намерена поднять вопрос об импичменте избранному президенту США Джо Байдену.

Избранная в палату представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин намерена поднять вопрос об импичменте избранному президенту США Джо Байдену.

Представительница республиканцев сделала объявление "от лица американского народа". По словам Грин, необходимо убедиться, что лидеров США можно привлечь к ответственности. В стране не может быть президента, который готов злоупотреблять своим положением, сообщила политик в Twitter. Член палаты представителей отметила, что глава государства не должен быть подкуплен иностранным правительством или зарубежной компанией и призвала заняться импичментом Байдена после его инаугурации.

Действующий президент США Дональд Трамп призвал сторонников помочь республиканцам обжаловать результаты выборов. Участники протестов попытались захватить Капитолий. В результате столкновений погибли несколько человек. После этого демократы потребовали объявить Трампу импичмент.