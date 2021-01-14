ЕСПЧ признал юридический статус российского Крыма

Крым находится в фактической юрисдикции России. Такого мнения придерживаются в большой палате Европейского суда по правам человека.

Крым находится в фактической юрисдикции России. Такого мнения придерживаются в большой палате Европейского суда по правам человека.

Украина пожаловалась в ЕСПЧ из-за территориальной принадлежности Крыма. Большая палата ЕСПЧ еще не приняла решение и признала юридический статус полуострова. Об этом сообщается в пресс-релизе суда, который поступил в РИА Новости. Крым является частью РФ с 2014 года.