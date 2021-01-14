Украинский боевик на камеру обматерил вернувшегося с курорта Порошенко
Экс-президенту Украины Петру Порошенко устроили скандал в аэропорту Амстердама, куда политик вместе с женой прилетел после отдыха на Галапагосских островах. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале «Карточный офис».
Порошенко находился в самолете, когда к нему неожиданно обратился боевик националистического полка «Азова» (запрещен в РФ) Национальной гвардии Украины Максим Ярош. Последний подошел к политику и поблагодарил за безвизовый режим с Евросоюзом.
Однако затем Ярош поинтересовался у Порошенко, почему тот отдыхает за границей вместо того, чтобы оказывать помощь пострадавшим в войне в Донбассе. В частности, боевик уточнил, почему экс-лидер Украины «променял казацкое Рождество» на острова.
Порошенко не ответил, а его супруга потребовала на русском языке выключить камеру.
В аэропорту поведение Яроша стало более агрессивным. Боевик разговаривал с Порошенко на высоких тонах, используя нецензурную лексику:
«Ты Вася, который мутил деньги, мутил просто бабки на всем, что можно, на танках, на всем. Тебе не стыдно?».
В ответ бывший президент на русском языке заявил оппоненту, что его ввела в заблуждение «российская пропаганда».