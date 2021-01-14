Соболь получила статус обвиняемой по делу о проникновении в квартиру

Юрист признанного иноагентом в РФ ФБК Любовь Соболь стала обвиняемой по делу о незаконном проникновении в квартиру тещи якобы "отравителя" блогера Алексея Навального.

Юрист признанного иноагентом в РФ ФБК Любовь Соболь стала обвиняемой по делу о незаконном проникновении в квартиру тещи якобы "отравителя" блогера Алексея Навального.

О том, что Следственный комитет официально объявил сторонницу главы ФБК обвиняемой, заявил ее адвокат Владимир Воронин. СК ранее возбудил уголовное дело в отношении сотрудницы так называемого "Фонда борьбы с коррупцией" Любови Соболь по статье "Нарушение неприкосновенности жилища".

Таким образом, юрист фонда устроила провокацию и явно справилась со своей задачей, считает журналист Олег Лурье. По его словам, она намеренно пошла на нарушение закона. При этом в тюрьму Соболь не отправится, поскольку является матерью несовершеннолетнего ребенка. Такой "привилегией" соратница Навального пользовалась и во время летних митингов в Москве перед выборами в Мосгордуму.