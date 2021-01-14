Новые подлодки и корабли пополнят ВМФ России в 2021 году

Две АПЛ "Борей", шесть надводных кораблей и 22 катера и судна обеспечения пополнят ряды ВМФ России в этом году.

Две АПЛ "Борей", шесть надводных кораблей и 22 катера и судна обеспечения пополнят ряды ВМФ России в этом году.

По имеющимся данным, часть новых кораблей и подлодок войдут в состав Северного флота России, который с 1 января стал отдельным военным округом. Отмечается, что экипажи противолодочных самолетов Ту-142 СФ продолжат осуществлять длительные полеты в районах Атлантического и Северного Ледовитого океанов.

В сообщении также говорится, что в акватории Японского моря прошли ракетные и артиллерийские стрельбы модернизированного фрегата Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников". Пуски были выполнены в рамках финальной части заводских ходовых испытаний.

Также подчеркивается, что фрегат "Адмирал Григорович" с декабря 2020 года выполняет поставленные задачи в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море.