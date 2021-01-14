Фролов объяснил, почему уход датской компании не сможет остановить «СП-2»

Уход испугавшейся американских санкций датской консалтинговой компании Rambøll из проекта «Северный поток – 2» не окажет существенного влияния на процесс достройки российского газопровода.

Уход испугавшейся американских санкций датской консалтинговой компании Rambøll из проекта «Северный поток – 2» не окажет существенного влияния на процесс достройки российского газопровода.

Такое мнение в интервью радио Sputnik высказал заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов, комментируя сообщения СМИ о решении руководства Rambøll.

«Компания Rambøll стала жертвой конфликта из-за дорогостоящего газопровода «Северный поток — 2», идущего из России в Германию, стоимостью более 70 миллиардов датских крон», — сообщает, в частности, издание Politiken.

Напомним, расширенные санкции в отношении российских газовых проектов и иностранных компаний, участвующих в их реализации, были прописаны в оборонном бюджете США на 2021 год.

Ранее компания Det Norske Veritas ‒ Germanischer Lloyd (DNV GL) из Норвегии, сообщила, что не станет сертифицировать «Северный поток – 2», так как это грозит ей санкциями со стороны США.

Однако, по словам Александра Фролова, отказ тех или иных иностранных компаний от дальнейшего участия в достройке и вводе в эксплуатацию российского газопровода не окажет на ситуацию принципиального влияния, так как подобные риски были известны заблаговременно.

«В июне (2020 года в США) появились законопроекты, расширяющие список подсанкционных видов деятельности… Списки практически совпадали, и было понятно еще в июне, что один из этих законопроектов получит силу закона», — объясняет эксперт.

Таким образом, участники проекта имели около полугода, чтобы принять меры по устранению этих рисков. И теперь, судя по тому, как действуют участники проекта, о которых было известно из открытых источников, становится ясно, что они сделали соответствующие выводы и предприняли меры, призванные минимизировать действие новых американских санкций. В том числе, по мнению Александра Фролова, участники проекта просчитали и возможность ухода некоторых компаний.

«Часть работ, которые сейчас подпадают под санкции, были завершены заранее, и, соответственно, под санкции уже подпасть не могут. А по тем направлениям, которые было невозможно завершить заранее, принимались решения, сглаживающие риски», — рассказывает эксперт.

Газопровод «Северный поток – 2» напрямую свяжет Россию и Германию двумя нитками трубопровода, проложенными по дню Балтийского моря. Общая мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год.

Активными противниками реализации данного проекта выступают Соединенные Штаты Америки, которые боятся потерять европейский рынок для собственного сжиженного газа, а также ряд стран Восточной Европы и Украина, рискующая потерять статус страны-транзитера.

В декабре 2019 США ввели против «Северного потока – 2» первый пакет санкций, из-за которого из проекта ушла швейцарская компания Allseas, отозвавшая со строительства свои суда-трубоукладчики.

Тогда Россия заявила, что сможет собственными силами достроить оставшийся участок газопровода, и в декабре 2020 года возобновила работы по укладке труб по дну Балтийского моря. Эксперты считают, что на завершение строительства «СП – 2» потребуется несколько месяцев.