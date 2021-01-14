Строительство «Северного потока – 2» возобновится 15 января

Дания получила расписание планов по достройке газопровода.

Работы по достройке газопровода «Северный поток-2» могут начаться 15 января. Как сообщил пресс-секретарь Датского энергетического агентства Туре Фальбе-Хансен, Копенгаген получил расписание планов по строительству двух веток «СП-2».

«Датское энергетическое агентство на прошлой неделе получило временное расписание дальнейшего строительства «Северного потока 2» от компании Nord Stream 2 AG», — цитирует Фальбе-Хансена «Интерфакс».

Трубоукладочное судно «Фортуна» может начать работы по прокладке труб «СП-2» в территориальных водах Дании с 15 января. Как следует из данных системы позиционирования морских судов, 14 декабря «Фортуна» вышла из немецкого порта Висмар, где находилась с конца декабря.

Ранее были проложены 2,6 км газопровода в экономической зоне Германии.

На сегодня газопровод достроен на 94%, несмотря на активные противодействия США, которые ужесточают санкции в отношении компаний, участвующих в проекте «Северный поток-2».