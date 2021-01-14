Сдающих квартиры россиян обяжут платить налоги

Минстрой намерен ужесточить контроль за рынком аренды жилья.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ собирается вывести рынок аренды жилья «из тени». К концу 2021 года ведомство подготовит законопроект, который позволит государству контролировать сдачу жилплощади. До конца года документ внесут на рассмотрение в Госдуму.

По информации источника «Известий», текст закона «о создании условий для формирования рынка частного наемного жилья в РФ» пока не готов. В Минстрое обращают внимание на то, что 90% сегмента находится в тени, ведь большинство арендодателей не платят налоги государству. Новый закон повысит «прозрачность» рынка жилья и позволит защитить права тех, кто сдает и снимает квартиры.

Следить за рынком ведомство планирует с помощью специальной цифровой платформы, которую свяжут с системами Федеральной налоговой службы (ФНС) России. В ней арендодатели должны будут регистрировать договоры найма, после чего система будет высчитывать сумму с дохода от сдачи жилья, которую следует отчислять государству. Также на платформе могут разместить реестр арендодателей.

Налоговый кодекс страны гласит, что человек, который предоставляет жилье другому для временного пользования, обязан платить государству 13% налог от стоимости сдачи. Логично, что после вступления законопроекта в силу, арендодатели попытаются переложить дополнительные расходы на съемщиков, полагает эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ), кандидат экономических наук Михаил Беляев.

«Это абсолютно правильная мера. Недопустимо, когда в стране продолжает существовать серый сектор, где люди получают доход и не платят с него налоги. Арендодатели, конечно же, попытаются переложить все расходы на нанимателей жилья. В прессе пишут, что цены вырастут соответственно на 13% или выше, но я в этом не уверен. Учитывая спрос на рынке жилья после того, как большинство мигрантов покидают Россию, нужно будет смотреть на спрос и предложение. Вероятнее всего, цены вырастут не на 13%, а чуть меньше», — объяснил экономист.

Инициатива может коснуться не только аренды жилья, но и его рыночной стоимости. Ипотечный рынок оживится, ведь во многих случаях повышенная стоимость аренды жилплощади станет выше, чем ежемесячные отчисления банку при ипотеке.

«Это еще один положительный эффект от инициативы Минстроя. Мало того, что будут новые налоговые поступления в казну, также может увеличиться спрос на новое ипотечное жилье. А мы знаем, что ипотека является хорошим акселератором для ускорения экономического роста и оживления экономики страны», — заключил Беляев.

Для российских властей теневой рынок арендного жилья интересен не только с точки зрения налогов. Это потенциально криминогенная сфера, ведь квартиру могут снимать нелегальные мигранты или преступники. Если подробные данные о съемщиках и договоры найма будут отслеживаться в новой цифровой платформе, снять квартиру «анонимно» будет практически невозможно.