Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:28   14 Января 2021
Общество

Мишустин сообщил о переломном моменте коронавирусного кризиса в РФ

Мишустин сообщил о переломном моменте коронавирусного кризиса в РФ

Сейчас в России наступает переломный момент коронавирусного кризиса. Об этом в четверг рассказал глава Правительства РФ Михаил Мишустин.

Вдобавок к этому российский премьер уточнил, что в дальнейшем ситуация с пандемией новой коронавирусной инфекции в России будет улучшаться. Как передает РИА Новости, Мишустин напомнил о начале масштабной вакцинации от коронавируса в РФ, что должно обеспечить защиту россиян от инфекции.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#мишустин #пандемия #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров