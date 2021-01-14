Мишустин сообщил о переломном моменте коронавирусного кризиса в РФ

Сейчас в России наступает переломный момент коронавирусного кризиса. Об этом в четверг рассказал глава Правительства РФ Михаил Мишустин.

Сейчас в России наступает переломный момент коронавирусного кризиса. Об этом в четверг рассказал глава Правительства РФ Михаил Мишустин.

Вдобавок к этому российский премьер уточнил, что в дальнейшем ситуация с пандемией новой коронавирусной инфекции в России будет улучшаться. Как передает РИА Новости, Мишустин напомнил о начале масштабной вакцинации от коронавируса в РФ, что должно обеспечить защиту россиян от инфекции.