12:28 14 Января 2021Общество
Мишустин сообщил о переломном моменте коронавирусного кризиса в РФ
Сейчас в России наступает переломный момент коронавирусного кризиса. Об этом в четверг рассказал глава Правительства РФ Михаил Мишустин.
Сейчас в России наступает переломный момент коронавирусного кризиса. Об этом в четверг рассказал глава Правительства РФ Михаил Мишустин.
Вдобавок к этому российский премьер уточнил, что в дальнейшем ситуация с пандемией новой коронавирусной инфекции в России будет улучшаться. Как передает РИА Новости, Мишустин напомнил о начале масштабной вакцинации от коронавируса в РФ, что должно обеспечить защиту россиян от инфекции.