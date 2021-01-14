Бизнесмен Пригожин отреагировал на слова Навального о возвращении в Россию

Предприниматель Евгений Пригожин отреагировал на намерение блогера Алексея Навального прилететь на родину.

Предприниматель Евгений Пригожин отреагировал на намерение блогера Алексея Навального прилететь на родину.

Навальный сообщал о планах вернуться в РФ 17 января. Бизнесмен одобрил желание россиянина. Пригожина процитировала пресс-служба компании "Конкорд".

"Леха, будь мужиком, приезжай домой. Отсиди, как человек и выйдешь на свободу с чистой совестью. Вот Макс Шугалей просидел полтора года ни за что, а у тебя в жизни накопилась куча грехов перед законом", — отметил предприниматель.