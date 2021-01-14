Блогеру Пыжу продлили арест до марта

Мещанский суд Москвы принял решение о продлении до 5 марта текущего года ареста блогеру Андрею Пыжу, которого обвиняют в незаконном доступе к гостайне.

Мещанский суд Москвы принял решение о продлении до 5 марта текущего года ареста блогеру Андрею Пыжу, которого обвиняют в незаконном доступе к гостайне.

Стоит отметить, что Пыж является гражданином Украины и России. Его обвиняют в совершении преступления по пункту "д" части 2 статьи 283.1 УК РФ (незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну).

Сначала блогер признался в содеянном, однако позже принял решение отказаться от своих показаний. Пыжу грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет.