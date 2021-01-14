Олимпийского чемпиона Клита Келлера обвиняют в штурме Капитолия

Олимпийский чемпион по плаванию Клит Келлер стал фигурантом дела о штурме Капитолия в Вашингтоне. Его опознали на снимках и видео с места беспорядков 7 января.

Олимпийский чемпион по плаванию Клит Келлер стал фигурантом дела о штурме Капитолия в Вашингтоне. Его опознали на снимках и видео с места беспорядков 7 января.

На кадрах Келлер одет в форму олимпийской сборной США, пишет The New York Times. Сейчас спортсмена обвиняют в воспрепятствовании полиции, умышленном насильственном проникновении в здание или на территорию с ограниченным доступом, а также в беспорядках.

При этом сторона обвинения не уточняет, что именно делал пловец, помимо того, что его и других участников штурма пытались вытеснить из здания.

Напомним, жертвами беспорядков на капитолийском холме стали пять человек.