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11:57   14 Января 2021
Происшествия

Московские следователи раскрыли почти 500 преступлений прошлых лет

Московские следователи раскрыли почти 500 преступлений прошлых лет

Сотрудники СК РФ в Москве установили виновных по 485 уголовным делам прошлых лет. На это потребовалось три года.

Представители СУ СК по Москве рассказали об успехах коллег в расследовании тяжких преступлений прошлых лет. Так, за последние три года сотрудники ведомства смогли раскрыть 485 уголовных дел.

Речь идет о преступлениях, которые были совершены еще в 90-х годах прошлого столетия, пишет ТАСС. Например, стала известна личность злоумышленника, который убил двоих сотрудников вневедомственной охраны в 1995 году. Оказалось, что после совершения преступления мужчина бежал в Азербайджан, однако вскоре был депортирован обратно в РФ за разбой.

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