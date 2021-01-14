Регулировка стоимости сахара и масла обернулась проблемами для ретейлеров

Некоторые российские магазины пожаловались журналистам, что начали испытывать трудности с поставкой продуктов с фиксированной стоимостью.

Некоторые российские магазины пожаловались журналистам, что начали испытывать трудности с поставкой продуктов с фиксированной стоимостью.

Ретейлеры не могут закупить в необходимых количествах как сахар, так и подсолнечное масло. Речь идет о малых и средних торговых сетях: для них поставщики устанавливают новые правила, к которым относятся ограниченные объемы товара и платная доставка.

"Магазины попытались переориентироваться на закупки у заводов", — заявили участники рынка "Ъ".

Однако это не дало положительного результата. Дело в том, что заводы в первую очередь работают с крупными торговыми сетями. Аналитики заявляют, что проблемы у небольших магазинов предсказуемы и в дальнейшем могут вызвать необходимость корректировки соответствующих соглашений.