Врачи объяснили, почему у женщин чаще образуются гематомы на теле

Причину появления нежданных синяков на теле девушек после легкого удара объяснили российские медики. По мнению экспертов, на этом процессе сказываются гормоны.

Причину появления нежданных синяков на теле девушек после легкого удара объяснили российские медики. По мнению экспертов, на этом процессе сказываются гормоны.

Среди женщин появление подкожных гематом — обычное явление. По словам российских врачей, с таким сталкиваются до 70–80% женщин. На это напрямую влияют гормональные особенности и прием некоторых лекарств.

"Мы пришли к выводу, что это не является признаком какого-то серьезного заболевания. Просто особенность организма", — цитирует врача-флеболога Сергея Дробязго NEWS.ru.

Стероидные гормоны эстрогены, которые в повышенном количестве наблюдаются в женском организме, влияют на свертываемость крови, рассказали медики. По мнению Дробязго, лечить синяки какими-либо препаратами бесполезно. Как подчеркивает диетолог Марина Аплетаева, такое также может наблюдаться при нехватке витамина B.