Медики обнаружили 24 763 новых случая коронавируса в 85 регионах РФ.

Медики обнаружили 24 763 новых случая коронавируса в 85 регионах РФ за последние сутки. До этого несколько дней численность заболевших держалась на отметке чуть более 22 тысяч.

Не все пациенты имели клинические проявления болезни. Было выявлено 13,8% людей с отсутствием симптомов.За сутки в результате болезни скончались 570 человек. Еще 27 956 россиян полностью выздоровели.

Всего в РФ выявили 3 495 816 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За данный период зафиксировали 63 940 эпизодов смерти из-за болезни. Выздоровели 2 882 044 человека.