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11:45   14 Января 2021
Общество

Число заболевших коронавирусом в России вновь растет

Число заболевших коронавирусом в России вновь растет

Медики обнаружили 24 763 новых случая коронавируса в 85 регионах РФ за последние сутки. До этого несколько дней численность заболевших держалась на отметке чуть более 22 тысяч.

Не все пациенты имели клинические проявления болезни. Было выявлено 13,8% людей с отсутствием симптомов.За сутки в результате болезни скончались 570 человек. Еще 27 956 россиян полностью выздоровели.

Всего в РФ выявили 3 495 816 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За данный период зафиксировали 63 940 эпизодов смерти из-за болезни. Выздоровели 2 882 044 человека.

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#россия #медики #коронавирус

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