Москвичка выиграла суд с коммунальщиками из-за отключенного электричества

Жительница столицы РФ получила 300 тыс. рублей компенсации от коммунальщиков за отключенное по ошибке электричество.

Жительница столицы РФ получила 300 тыс. рублей компенсации от коммунальщиков за отключенное по ошибке электричество.

Электрики обесточили одну из квартир на Профсоюзной улице. Однако, как позже выяснилось, они совершили ошибку. Свет пропал у женщины, которая не имела долгов по ЖКУ. Во время отключения хозяйка квартиры находилась в гостях у родственницы и ничего не знала о произошедшем.

Когда женщина вернулась домой, то обнаружила, что из-за пропажи света перестал работать холодильник. Его отключение привело к тому, что продукты испортились, и запах гнили распространился по всей квартире.

После этого москвичка обратилась в суд и потребовала от коммунальщиков возместить ущерб. В итоге дворец правосудия встал на сторону истца и постановил взыскать с ЖКХ почти 300 тыс. рублей.