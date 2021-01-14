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11:36   14 Января 2021
Общество

Мэр Москвы высказался о мерах по борьбе с коронавирусом в столице

Мэр Москвы высказался о мерах по борьбе с коронавирусом в столице

Власти Москвы решили продлить действующие ограничения в столице, связанные с пандемией коронавируса, еще на неделю — до 21 января.

Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге. Исключение составляет только формат обучения московских школьников.

Так, ученики с первого по 11 классы с 18 января вернутся за парты и приступят к занятиям в привычном режиме. Что касается вузов и учреждений дополнительного образования города, то в этот период они будут работать в режиме дистанционного обучения или находиться на каникулах. Также до 21 января продлили меры ограничения на работу московских баров, клубов и ресторанов в ночное время.

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#москва #собянин #ограничения #пандемия #коронавирус

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