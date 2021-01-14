11:31 14 Января 2021Политика
Врио главы Якутска намерен придерживаться политического курса Авксентьевой
Врио главы Якутска Евгений Григорьев намерен продолжить реализацию планов экс-мэра Сарданы Авксентьевой, сообщает администрация города.
Врио главы Якутска Евгений Григорьев намерен продолжить реализацию планов экс-мэра Сарданы Авксентьевой, сообщает администрация города.
Авксентьева уходит в отставку по состоянию здоровья. По ее словам, ей предстоят операции. Временно на пост главы города назначен заммэра Евгений Григорьев.
Врио главы Якутска поблагодарил Сардану Авксентьеву за доверие и подчеркнул, что продолжит реализацию ее планов в 2021 году. Он также пожелал экс-мэру здоровья и скорейшего возвращения в команду.
Руководители подразделений администрации и территориальных органов остаются на прежних постах и будут продолжать работу.