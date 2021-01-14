Врио главы Якутска намерен придерживаться политического курса Авксентьевой

Врио главы Якутска Евгений Григорьев намерен продолжить реализацию планов экс-мэра Сарданы Авксентьевой, сообщает администрация города.

Врио главы Якутска Евгений Григорьев намерен продолжить реализацию планов экс-мэра Сарданы Авксентьевой, сообщает администрация города.

Авксентьева уходит в отставку по состоянию здоровья. По ее словам, ей предстоят операции. Временно на пост главы города назначен заммэра Евгений Григорьев.

Врио главы Якутска поблагодарил Сардану Авксентьеву за доверие и подчеркнул, что продолжит реализацию ее планов в 2021 году. Он также пожелал экс-мэру здоровья и скорейшего возвращения в команду.

Руководители подразделений администрации и территориальных органов остаются на прежних постах и будут продолжать работу.