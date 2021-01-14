В АТОР объяснили запуск чартерных рейсов из Тбилиси в Москву

В ближайшие месяц-полтора туристические авиаперевозки точно не возобновятся, считает Майя Ломидзе.

Грузинская авиакомпания Georgian Аirways впервые после введенных из-за пандемии ограничений ( с 21 марта 2020 года) начала выполнять чартерные рейсы из Тбилиси в Москву через Ереван. Об этом изданию Sputnik Грузия сообщил сам авиаперевозчик.

Рейсы осуществляются в сотрудничестве с партнерской компанией Aircompany Armеnia. В авиакомпании пояснили, что это временные полеты, назначенные из-за новогодних праздников. Первый из таких рейсов состоится уже завтра,15 января.

«Будут ли осуществляться подобные рейсы в будущем, мы пока не знаем», – заявили в Georgian Аirways.

Впрочем, исполнительный директор ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе призвала не спешить заявлять об оживлении популярного у россиян туристического направления. В беседе с «Политикой Сегодня» она предположила, что речь идет о грузопассажирском транспорте.

Ломидзе пояснила, что термин «чартер» можно трактовать не только в контексте туризма.

«Чартерные рейсы могут быть для любой категории пассажиров, и даже для одного, если что-то в таком состоянии, что его нужно транспортировать определенным образом. Чартерный рейс — процесс организации самого рейса. Не всегда чартерный рейс означает перевозку конкретно и только туристов», — сказала исполнительный директор АТОР.

По прогнозам Ломидзе, ждать возобновления туристических авиаперевозок в Грузии не стоит минимум ближайшие четыре-шесть недель.

Грузия закрыла границы для иностранцев из-за пандемии коронавируса, за исключением особых случаев. Страна также прекратила авиасообщение практически со всеми странами. Дата возобновления регулярного международного авиасообщения постоянно переносится. Согласно последнему решению правительства Грузии, запрет действует до 31 января 2021 года.

Сейчас страна закрыта для россиян. Для того, чтобы попасть в Грузию из РФ, нужно иметь грузинское гражданство, вид на жительство либо быть супругом гражданина Грузии.

Прямые рейсы

Прямое сообщение между Грузией и Россией было прекращено после серии антироссийских акций в Тбилиси летом 2019 года. Поводом для них послужило участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова в сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия, которая проходила в грузинской столице.

Для обеспечения безопасности россиян президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановке с 8 июля 2019 года пассажирского авиасообщения с Грузией. Туроператорам и турагентам было рекомендовано воздержаться от продаж туров в эту страну.

Защита своих граждан - первостепенная задача власти в каждой стране. Решение прекратить авиасообщение с Грузией было принято в первую очередь для того, чтобы обезопасить граждан России на фоне вот таких заявлений pic.twitter.com/qBVpntdeWv — Путин говорит (@CzarSays) June 22, 2019

После этого авиакомпании начали осуществлять полеты между странами через транзитные остановки, такие как Ереван и Стамбул.

Правила въезда в Грузию

Граждане Грузии, приезжающие из-за границы, а также члены их семей, должны находиться в режиме самоизоляции восемь дней. Они обязаны предъявить при въезде в страну результат ПЦР-теста на коронавирус, который сделан не позднее, чем за 72 часа до визита. Если у пассажира нет этой справки, то он проведет в самоизоляции 12 дней.

Аналогичное правило применяется к гражданам Испании, Польши, Португалии, Люксембурга, Швеции, Хорватии, Нидерландов, Румынии, Греции, Италии, Кипра, Словении и Исландии.

Карантин и самоизоляция при въезде в страну не грозят членам официальных делегаций иностранных государств и международных организаций, прибывших в Грузию с официальным визитом. Они должны предъявить на пограничных пунктах только результат ПЦР-теста.

Не подлежат карантину и граждане Германии, Франции, Латвии, Литвы и Эстонии, а также лица, имеющие ПМЖ в этих странах. Они должны предъявить документ с результатом ПЦР-теста или пройти тестирование за свой счет. Карантин им угрожает только в том случае, если в специальной электронной анкете, которую нужно заполнить до отъезда, указано, что они совершили поездку за пределы этих пяти стран Евросоюза.

Ограничения на въезд в Грузию не распространяется также на представителей дипмиссий, аккредитованных в Грузии, международных организаций и членов их семей, лиц, прибывающих с гуманитарной миссией (врачи, волонтеры), водителей, участвующих в международных автомобильных грузовых перевозках, персонал международных железнодорожных перевозок и членов экипажей самолетов.

Кто и как может попасть в Россию

С августа 2020 года Россия постепенно продолжает возобновлять международное авиасообщение. На сегодня в списке — 15 стран, полеты в которые разрешены: Танзания, Турция, Мальдивские острова, ОАЭ, Швейцария, Казахстан, Белоруссия, Киргизия, Южная Корея, Чехия, Япония, Куба, Сербия, Сейшельские острова и Эфиопия. С Великобританией сообщение было приостановлено с 22 декабря до 1 февраля 2020 года из-за обнаружения нового штамма коронавируса в этой стране.

Гражданам вышеперечисленных государств разрешено без ограничений прилетать в Россию, соблюдая разрешенные сроки пребывания в стране. При этом иностранцы обязаны предоставить ПЦР-тест об отсутствии коронавируса, который должен быть сделан не позднее 72 часов до момента въезда в Россию.

Россияне, которые возвращаются из заграницы, должны заполнить специальную анкету и загрузить результаты теста на сайте Госуслуг. Для иностранцев такого требования нет.

Кроме того, нужно будет нужно заполнить самодекларацию пассажира о состоянии здоровья. Ее можно скачать на сайтах авиакомпаний заранее или заполнить на борту самолета перед приземлением в России.

При этом разрешение на въезд для граждан указанных стран касаются только воздушных границ: им разрешено прилетать на самолете. Сухопутные границы России для обычных туристов остаются закрытыми. На взаимной основе открыта только граница России с Абхазией.