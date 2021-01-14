Директор бурятского "Водоканала" стал фигурантом двух уголовных дел

Следователи подозревают главу "Водоканала" в Улан-Удэ в злоупотреблении должностными полномочиями и присвоении крупной суммы денег.

Следователи подозревают главу "Водоканала" в Улан-Удэ в злоупотреблении должностными полномочиями и присвоении крупной суммы денег.

Сотрудники СК возбудили два уголовных дела против бурятского чиновника. По версии правоохранителей, госслужащий заставлял своих подчиненных бесплатно трудиться на участке своей матери, где шла стройка дома. Кроме того, подозреваемый потратил более 500 тыс. рублей на возведение здания из бюджета "Водоканала" Улан-Удэ, пишет "Российская газета".

Еще одно уголовное дело, возбужденное против чиновника, связано с присвоением средств, выделенных на покупку топлива сотрудниками. При помощи махинаций с путевыми листами злоумышленник смог заполучить более 700 тыс. рублей.