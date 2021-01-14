Украинский националист раскритиковал Порошенко за элитный отдых

Бывший член батальона "Азов" Максим Ярош высказал свои претензии экс-президенту Украины Петру Порошенко касательно его новогоднего отдыха.

Бывший член батальона "Азов" Максим Ярош высказал свои претензии экс-президенту Украины Петру Порошенко касательно его новогоднего отдыха.

Инцидент случился в салоне самолета. Националист поинтересовался у бывшего главы Украины, почему тот "променял казацкое Рождество" на отдых на элитном курорте. Порошенко не смог быстро найти слова, чтобы объясниться. Однако его супруга Марина спросила радикала, почему он снимает их на камеру без соответствующего разрешения. На этом беседа закончилась.

Стоит отметить, что в вестибюле аэропорта Ярош вновь догнал Порошенко и набросился на политика с нецензурной бранью. По словам боевика, экс-глава Украины должен был провести рождественские праздники в военном госпитале, а не на элитном европейском курорте.