Лучший учитель РФ погиб при странных обстоятельствах в Москве

Тело многократного лучшего учителя России Андрея К. нашли в его квартире на улице Гиляровского.

Тело многократного лучшего учителя России Андрея К. нашли в его квартире на улице Гиляровского.

Погибшего педагога обнаружили спустя неделю после его смерти. К соответствующему выводу пришли специалисты, осмотревшие труп. Из-за чего умер биолог, пока неизвестно. Сейчас в этом разбираются правоохранители, передает телеканал РЕН ТВ.

Найденный мертвым в квартире учитель преподавал в московской гимназии №1543. Кроме того, педагог работал на малом мехмате МГУ. За время своей профессиональной деятельности он неоднократно становился лучшим учителем РФ в номинации "Наставник будущих ученых".