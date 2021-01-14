И еще раз импичмент. В чем секрет политической устойчивости Трампа

Президенту США во второй раз за время его правления объявили импичмент, но его политическая карьера далека от завершения.

Дональд Трамп теперь уж точно войдет в историю: он стал единственным американским лидером, которому за время правления дважды объявляли импичмент. В среду, 13 января, Палата представителей США одобрила обвинения в адрес республиканца за «подстрекательство к восстанию». За отстранение главы Белого дома от должности проголосовали 232 конгрессмена, против высказались 197.

Несмотря на такое большое число желающих уволить Дональда Трампа, до конца президентского срока ему ничего не грозит.

Причины импичмента

Причиной импичмента стали беспорядки в Вашингтоне 6 января. В тот день Конгресс США собрался в Капитолии, чтобы утвердить итоги выборов и признать победу Джозефа Байдена. В это время на улице собирались сторонники Трампа, которые с победой пожилого демократа мириться не хотели. Спустя несколько часов толпа ворвалась в здание Капитолия, а конгрессменов пришлось срочно эвакуировать.

Заседание было сорвано. В течение дня Дональд Трампа на своей странице в Twitter призывал единомышленников не прибегать к насилию и ограничиться мирным протестом, однако демократы посчитали такие действия «подстрекательством к восстанию». После этого президента заблокировали на большинстве цифровых платформ, от Facebook до Google, а в Демпартии заговорили об импичменте.

При этом до конца президентского срока Трампа остается шесть дней: 20 января состоится инаугурация Джо Байдена. С этого дня он официально станет президентом США. Однопартийцев Байдена это не остановило. Большая часть Палаты представителей высказалась за импичмент действующему лидеру, в том числе 10 человек из Республиканской партии. Этот факт снова делает Трампа рекордсменом, ведь за всю историю страны импичмент президенту не одобряли столько сторонников партии, которую он представляет.

Почему Трампа не отстранили

Демократам почти удалось осуществить процедуру импичмента. Обвинения в адрес Трампа успешно прошли нижнюю палату Конгресса, после этого они должны были направиться на рассмотрение в верхнюю палату — Сенат. Загвоздка в том, что сенаторы сейчас на каникулах, и обсуждение импичмента требует внепланового заседания. Однако лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл вызывать коллег из отпусков по такому случаю отказался.

«Даже если процедура [импичмента] начнется в Сенате на текущей неделе и пройдет в оперативном порядке, окончательное решение не будет вынесено до того, как президент Трамп оставит свой пост [20 января]. Это не решение, которое я принимаю, это факт», — обосновал свое решение Макконнелл.

My full statement on the next seven days and the Senate schedule: pic.twitter.com/Nh5z3f79yq — Leader McConnell (@senatemajldr) January 13, 2021

Республиканец говорит о том, что процедура импичмента занимает много времени. В истории Америки она запускалась трижды: в 1868 году Палата представителей требовала отставки президента Эндрю Джонсона, в 1998 году – Билла Клинтона, а в 2019 году – Дональда Трампа. Во всех трех случаях президентов оправдал Сенат, и они сохраняли свою должность, но сам процесс импичмента занимал 83 дня, 37 дней и 21 день соответственно.

Это значит, что демократы не успеют добиться отставки Трампа, даже если Сенат объявит заседание 15 января. Митч Макконнелл обратил внимание, что этого времени не хватит на «справедливый или серьезный судебный процесс». По словам республиканца, сенаторы начнут обсуждать импичмент 19 января, после официального завершения каникул. Демократам Макконнелл посоветовал отказаться от своей «навязчивой идеи» и заняться более серьезными вещами.

«В свете этой реальности я считаю, что для нашей страны лучше всего будет, если Конгресс и исполнительная ветвь власти проведут следующие семь дней, всецело сосредоточившись на обеспечении безопасности во время инаугурации и упорядоченной передаче власти новой администрации Байдена», — подытожил лидер республиканцев.

Мнение эксперта

Демпартия объявила импичмент, зная, что осуществить полную процедуру до конца президентского срока Трампа не удастся, объясняет научный сотрудник Института США и Канады, политолог Александра Филиппенко. Сейчас многие американцы не одобряют деятельность своего лидера, об этом говорит даже рекордное число республиканцев, одобривших обвинения демократов.

Для того, чтобы поставить крест на политической карьере «обычного» президента, достаточно было бы и одного импичмента, но карьера Трампа не пошатнулась после обвинений 2019 года. Республиканец выбивается из ряда остальных американских лидеров, и даже после второго импичмента путь в политику для Трампа остается открытым.

«Трамп – это политик, который находится вне традиционных и привычных норм, поэтому для него это [второй импичмент] не означает окончание карьеры. Как, собственно, и первый. Для него эти обвинения не так важны, как реальная поддержка американцев. Однако большинство опросов сейчас свидетельствуют о том, что даже республиканцы осуждают Трампа за его деятельность после выборов. Так что его политическое будущее сейчас напрямую зависит от поддержки сторонников», — подчеркнула Филиппенко.

Если судить по действиям американских силовиков, падения уровня поддержки 45-го президента в США не наблюдается. Его сторонники уже готовы выступить с новым походом на Капитолийский холм, а Национальная гвардия вооружает 15 тысяч солдат перед церемонией инаугурации Байдена, до которой остаются считанные дни.

Справка ПС

В 2019 году импичмент Трампу инициировала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Она настояла на расследовании действий американского президента, которые, по сообщению анонимного источника, касались давления на президента Украины Владимира Зеленского. 45-го президента обвинили сразу по двум статьям: «препятствование расследованию Конгресса» и «злоупотребление властью». В феврале 2020 года Трамп был полностью оправдан, но Пелоси все же заявила, что он навсегда останется в американской истории, как «президент с импичментом».