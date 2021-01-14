10:50 14 Января 2021Происшествия
Петербургские полицейские нашли школьниц-участниц "группы смерти"
Правоохранители из Санкт-Петербурга разыскали девушек, планировавших покончить жизнь самоубийством.
Правоохранители из Санкт-Петербурга разыскали девушек, планировавших покончить жизнь самоубийством.
Школьницы состояли в так называемой "группе смерти". Они создали виртуальное объединение в одном из мессенджеров еще в конце декабря. Накануне пропажи одна из школьниц оставила родителям записку с сообщением о намерении покончить жизнь самоубийством.
Девушкам было13 лет. Их розыском занимались сотрудники полиции и регионального УФСБ. После обнаружения подростков передали медикам.