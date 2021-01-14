Лидер армянской оппозиции возложил вину за поражение в НКР на Пашиняна

Причиной поражения Армении в боях за Нагорный Карабах являлось неэффективное руководство со стороны первых лиц государства и ряд просчетов в политике.

Причиной поражения Армении в боях за Нагорный Карабах являлось неэффективное руководство со стороны первых лиц государства и ряд просчетов в политике.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян слабо разбирался в ситуации на линии фронта. В то же время он мог не только сохранить основные позиции, но и предотвратить боевые действия вовсе. Такого мнения придерживается единый кандидат на пост армянского премьера от оппозиции Вазген Манукян.

Он уверен, что благодаря "цветным революциям" власть получают некомпетентные люди. Они не готовы встать во главе правительства, считает оппозиционер. Усилия Пашиняна привели к расколу внутри армянского общества на "бывших" и "нынешних". Манукян заметил, что аналогичная ситуация сложилась и на Украине.

Армении удалось победить во время карабахской войны 1992-1994 годов. Проблемой Азербайджана того времени был Абульфаз Эльчибей, который возглавлял страну. Тогда еще не было термина "цветная революция", однако он был ярким представителем этого направления.

"Теперь Азербайджан воспользовался тем, что у нас есть наш Эльчибей", — подчеркнул Манукян.

Бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября 2020 года. ВС Азербайджана смогли занять ряд территорий, которые были ранее потеряны во время столкновений в 90-х. Конфликт завершился подписанием трехсторонних соглашений в ночь с 9 на 10 ноября.