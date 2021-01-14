Роскомнадзор объяснил СМИ, как переводить неблагозвучные иностранные слова

Ведомство призвало журналистов не забывать о «высоких профессиональных стандартах».

Роскомнадзор призвал журналистов переводить неблагозвучные иностранные фамилии, имена и названия с позиции «высоких профессиональных стандартов» и с учетом восприятия аудитории. По утверждению ведомства, некоторые слова, которые на русском созвучны с нецензурными, могут привлечь особый интерес к тем или иным материалам СМИ.

Ранее саратовское информагентство «Свободные новости» по просьбе регионального управления ведомства удалило комментарий под постом, где пользователи играли в города. Один комментатор написал на русском языке название мексиканского города Ojuelos de Jalisco.

По словам шеф-редактора издания Марии Алексашиной, Роскомнадзор счел комментарий нецензурным.

«Написание или произношение иностранных имен, фамилий, географических названий, которые на русском языке созвучны нецензурным словам, зачастую становится элементом привлечения повышенного внимания к материалам СМИ», — приводит РИА Новости обращение ведомства.

Вместе с тем, Роскомнадзор напомнил, что подобное написание так или иначе не подпадает под действие закона о СМИ. В этой связи выбор буквального написания или произношения остается за редакцией, тем самым отражая уровень культуры и профессионализма того или иного СМИ.