10:42 14 Января 2021Происшествия
Уфимец получил восемь лет тюрьмы за расправу над педофилом
Суд признал жителя Уфы виновным в убийстве мужчины, подозреваемого в педофилии. Погибший якобы совершил развратные действия в отношении двух мальчиков.
Суд признал жителя Уфы виновным в убийстве мужчины, подозреваемого в педофилии. Погибший якобы совершил развратные действия в отношении двух мальчиков.
Обвинительный приговор вынес Калининский районный суд. За убийство мужчины, подозреваемого в педофилии, уфимец получил восемь лет лишения свободы. Его вину в преступлении признали и присяжные заседатели, присутствовавшие на заседании, передает РИА Новости.
Инцидент с участием жителя Уфы произошел еще в января прошлого года. Тогда к мужчине обратились двое мальчиков. Подростки рассказали ему, что якобы стали жертвой педофила. После этого уфимец пришел разбираться к обидчику несовершеннолетних и избил его до смерти.