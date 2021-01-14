Уфимец получил восемь лет тюрьмы за расправу над педофилом

Суд признал жителя Уфы виновным в убийстве мужчины, подозреваемого в педофилии. Погибший якобы совершил развратные действия в отношении двух мальчиков.

Суд признал жителя Уфы виновным в убийстве мужчины, подозреваемого в педофилии. Погибший якобы совершил развратные действия в отношении двух мальчиков.

Обвинительный приговор вынес Калининский районный суд. За убийство мужчины, подозреваемого в педофилии, уфимец получил восемь лет лишения свободы. Его вину в преступлении признали и присяжные заседатели, присутствовавшие на заседании, передает РИА Новости.

Инцидент с участием жителя Уфы произошел еще в января прошлого года. Тогда к мужчине обратились двое мальчиков. Подростки рассказали ему, что якобы стали жертвой педофила. После этого уфимец пришел разбираться к обидчику несовершеннолетних и избил его до смерти.