Сильный ветер оставил без света 53 тыс. человек в Дагестане

Порядка 53 тысяч человек остались без света из-за сильных порывов ветра в Дагестане, сообщается на сайте Минэнерго России.

Порядка 53 тысяч человек остались без света из-за сильных порывов ветра в Дагестане, сообщается на сайте Минэнерго России.

По данным ведомства, к аварийно-восстановительным работам уже привлекли 34 бригады из 125 человек и 39 единиц спецтехники. Мощность отключенных потребителей составила 15,7 МВт.

Точные сроки восстановления подачи электричества в настоящий момент не называются. Неблагоприятные погодные условия из-за дождей и сильного ветра затрудняют работу.