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10:24   14 Января 2021
Происшествия

Сильный ветер оставил без света 53 тыс. человек в Дагестане

Сильный ветер оставил без света 53 тыс. человек в Дагестане

Порядка 53 тысяч человек остались без света из-за сильных порывов ветра в Дагестане, сообщается на сайте Минэнерго России.

По данным ведомства, к аварийно-восстановительным работам уже привлекли 34 бригады из 125 человек и 39 единиц спецтехники. Мощность отключенных потребителей составила 15,7 МВт.

Точные сроки восстановления подачи электричества в настоящий момент не называются. Неблагоприятные погодные условия из-за дождей и сильного ветра затрудняют работу.

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#дагестан #ветер #свет

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