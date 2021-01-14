Разработчики вакцины «Спутник V» назвали дату окончания эпидемии коронавируса в РФ

Основную роль в остановке пандемии сыграет вакцинация населения, считает Виктор Зуев.

Пандемия коронавируса нового типа в России может прекратиться к концу лета 2021 года. Такой прогноз озвучил глава отдела микробиологии латентных инфекций института имени Н. Ф. Гамалеи Виктор Зуев.

«К лету, особенно к концу лета, у нас все это [эпидемия коронавируса — прим.ред] не то, чтобы будет затихать, а уже, может, полностью затихнет», — считает ученый.

Основную роль в остановке пандемии вирусолог назвал вакцинацию населения. По его подсчетам, к концу августа 2021 года препарат обеспечит коллективный иммунитет примерно у 60-70% жителей России. Зуев подчеркнул, что вакцинация является самой эффективной и единственной на данный момент мерой.

Сейчас для здоровых людей основную опасность представляют те, кто переносят инфекцию в скрытой форме, поскольку они активно распространяют вирус. Зуев также выделил три фактора окончания пандемии. За полгода увеличится число переболевших, в том числе и бессимптомно. У всех их сформируется иммунитет, уверен он. Кроме того, в теплое время года все пневмотропные вирусы чувствуют себя плохо.

«Такая же судьба ждет и коронавирус, потому что он типичный представитель пневмотропных вирусов», — заключил Зуев.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал перейти к массовой вакцинации всего населения страны против COVID-19 уже со следующей недели.