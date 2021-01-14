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11:16   14 Января 2021
Общество

Мужчины и женщины назвали размер желаемой зарплаты в России

Мужчины и женщины назвали размер желаемой зарплаты в России

Россияне в среднем хотели бы зарабатывать в 2021 году 158 тысяч рублей в месяц. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом «Работа.ру», которые есть в распоряжении «Политики Сегодня». Впрочем, стремления мужчин и женщин существенно отличаются.

Выяснилось, что в среднем по стране мужчины хотели бы получать 192 тысячи рублей, а женщины — 120 тысяч. Желаемый заработок мужчин в Москве — 198 тысяч рублей, а женщин — 129 тысяч рублей.

Опрос проводился среди трех тысяч пользователей сервиса старше 18 лет из все регионов РФ.

Ранее жители России перечисли наиболее популярные города для построения карьеры. Бльшинство (59%) сочли столицу лучшим городом для карьерного роста. Почти треть респондентов (32%) также отметили перспективы в Петербурге. Тройку лидеров замкнул Краснодар — его указали чуть больше четверти опрошенных (27%).

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#зарплата #работа

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