Мужчины и женщины назвали размер желаемой зарплаты в России

В среднем по стране мужчины хотели бы зарабатывать 192 тысячи рублей, а женщины — 120 тысяч.

Россияне в среднем хотели бы зарабатывать в 2021 году 158 тысяч рублей в месяц. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом «Работа.ру», которые есть в распоряжении «Политики Сегодня». Впрочем, стремления мужчин и женщин существенно отличаются.

Выяснилось, что в среднем по стране мужчины хотели бы получать 192 тысячи рублей, а женщины — 120 тысяч. Желаемый заработок мужчин в Москве — 198 тысяч рублей, а женщин — 129 тысяч рублей.

Опрос проводился среди трех тысяч пользователей сервиса старше 18 лет из все регионов РФ.

Ранее жители России перечисли наиболее популярные города для построения карьеры. Бльшинство (59%) сочли столицу лучшим городом для карьерного роста. Почти треть респондентов (32%) также отметили перспективы в Петербурге. Тройку лидеров замкнул Краснодар — его указали чуть больше четверти опрошенных (27%).