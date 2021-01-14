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10:19   14 Января 2021
Происшествия

Пассажир летевшего в Салехард самолета рассказал о посадке в Пулкове

Пассажир летевшего в Салехард самолета рассказал о посадке в Пулкове

Пассажир самолета авиакомпании "Ямал", который совершил экстренную посадку в петербургском Пулково, рассказал о произошедшем.

Во время взлета пилот самолета сообщил о технической ошибке и необходимости посадки в аэропорту вылета, рассказал пассажир изданию "Ямал-Регион". По словам собеседника, лайнер около часа летал кругами, а пассажирам было немного страшно. Аэропорт Домодедово отказал в посадке из-за непогоды, тогда экипаж принял решение совершить посадку в Петербурге.

Самолет А-320, летевший из Москвы в Салехард, экстренно сел в Пулково из-за технической неисправности. На борту судна находились 111 пассажиров, никто не пострадал. Лайнер удалось посадить в штатном режиме. Специалистам предстоит установить причину неисправности.

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#ямал #петербург #салехард

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