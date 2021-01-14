Адвокат Баталовой раскрыл правду о помощи Михалкова семье актера

Режиссер Никита Михалков не оказывал никакой финансовой поддержки вдове актера Юрия Баталова Гитане Леонтенко и ее дочери Марии. Об этом заявила адвокат семьи Юлия Антонова.

Режиссер Никита Михалков не оказывал никакой финансовой поддержки вдове актера Юрия Баталова Гитане Леонтенко и ее дочери Марии. Об этом заявила адвокат семьи Юлия Антонова.

Слухи о том, что режиссер выделил вдове и наследнице артиста 300 тысяч рублей из собственного кармана, появились в Сети. Однако юрист семейства утверждает, что этого никогда не происходило.

"Было 180 и 120 тысяч рублей от Союза правообладателей, это не личные деньги Михалкова. От него денежной помощи семья ни разу не видела", — отметила Антонова.

Актрису Наталью Дрожжину и ее супруга юриста Михаила Цивина подозревают в крупном мошенничестве с недвижимостью и краже большой суммы денежных средств у семьи Баталова. Недавно Дрожжина подала в суд на Марию Баталову, желая расторгнуть с ней ранее заключенные договоры ренты. Адвокат Баталовых уверена, что таким образом супруги хотят перевести дело в гражданско-правовую плоскость вместо уголовной.