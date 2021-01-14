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10:02   14 Января 2021
Экономика

В России хотят повысить контроль за рынком аренды жилья

В России хотят повысить контроль за рынком аренды жилья

Рынок аренды жилой недвижимости в Российской Федерации ждут существенные изменения. Новый законопроект готовит Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Инициатива поможет сделать рынок более открытым, так как сегодня от 80 до 90 процентов арендного жилья находятся в "тени", рассказали "Известиям" эксперты. Ведомство планирует провести цифровизацию отрасли, запустив информационную систему учета договоров найма жилой недвижимости.

"Законопроект направлен на <...> обеспечение защиты прав арендодателей и арендаторов", — заявили в "Дом.РФ".

Проект будет внесен в Государственную думу до конца текущего года. Он не только позволит повысить прозрачность отрасли, но еще и внесет вклад в цифровую трансформацию экономики России.

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#жилье #недвижимость #рынок

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