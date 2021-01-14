Президент РФ отметил актуальную тему XII Гайдаровского форума

Тема XII Гайдаровского форума, посвященного пандемии коронавируса, актуальна в современных условиях, отметил президент РФ Владимир Путин.

Тема XII Гайдаровского форума, посвященного пандемии коронавируса, актуальна в современных условиях, отметил президент РФ Владимир Путин.

Форум "Россия и мир после пандемии" задаст тон для экспертного обсуждения проблем, важных для РФ, считает Путин. Российский лидер также поприветствовал участников, организаторов и гостей мероприятия.

Пандемия коронавируса стала серьезной угрозой для жизни и безопасности людей, поэтому крайне важно извлечь уроки из сложившейся ситуации, считает глава государства. Сейчас необходимо работать над восстановлением рынка труда и обеспечивать качественное развитие по всем направлениям.

Президент России уверен, что форум пройдет успешно, а его участники предложат полезные инициативы, которые впоследствии будут реализованы.