Социальные карты московских школьников разблокируют к 18 января

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о возобновлении проведения занятий в столичных школах в очном формате с 18 января. С этого же дня социальные карты учащихся разблокируют.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о возобновлении проведения занятий в столичных школах в очном формате с 18 января. С этого же дня социальные карты учащихся разблокируют.

Собянин добавил, что если у одного из учащихся школ подтвердится коронавирусная инфекция нового типа, то всех его одноклассников вновь переведут на удаленку.

"Скажу прямо. Решение об отмене дистанционного обучения в старших классах было очень непростым. Ребята устали сидеть дома. Но и риск роста заболеваемости среди школьников по-прежнему очень велик", — признался мэр столицы в своем блоге.

По словам Собянина, меры эпидемиологической безопасности в школах необходимо строго соблюдать. Вузы, колледжи, спортивные детские и юношеские учреждения до 21 января продолжают работать в дистанционном режиме.