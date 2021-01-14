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9:35   14 Января 2021
Общество

ВОЗ дала неутешительный прогноз по COVID-19 на 2021 год

ВОЗ дала неутешительный прогноз по COVID-19 на 2021 год

Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что второй год пандемии коронавируса будет тяжелее предыдущего.

"Мы вступаем во второй год пандемии, и он может оказаться даже более трудным, учитывая динамику распространения коронавируса", — написал он в Twitter.

Кроме того, специалист отметил, что показатель заболеваемости сейчас находится на пике. В течение последней недели во всем мире было зарегистрировано около пяти миллионов новых случаев заболевания вирусом, подытожил он.

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#воз #COVID-19 #2021

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