ВОЗ дала неутешительный прогноз по COVID-19 на 2021 год

Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что второй год пандемии коронавируса будет тяжелее предыдущего.

Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что второй год пандемии коронавируса будет тяжелее предыдущего.

"Мы вступаем во второй год пандемии, и он может оказаться даже более трудным, учитывая динамику распространения коронавируса", — написал он в Twitter.

Кроме того, специалист отметил, что показатель заболеваемости сейчас находится на пике. В течение последней недели во всем мире было зарегистрировано около пяти миллионов новых случаев заболевания вирусом, подытожил он.