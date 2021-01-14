Бельгийские полицейские во время беспорядков задержали более 70 человек

Более 70 участников акций протестов задержаны полицейскими, порядок в бельгийской столице восстановлен, заявил глава администрации брюссельской коммуны Сен-Жосс Эмир Кир.

Более 70 участников акций протестов задержаны полицейскими, порядок в бельгийской столице восстановлен, заявил глава администрации брюссельской коммуны Сен-Жосс Эмир Кир.

Ожесточенные столкновения с правоохранителями произошли в этом районе ранее. Митингующие вышли на улицы в память о 23-летнем Ибрагима Б., который умер в выходные на территории полицейского участка.

"Я благодарю полицию за быстрое вмешательство и обеспечение безопасности всех жителей и коммерсантов", — написал Эмир Кир в своем аккаунте в Twitter.

В общей сложности стражи порядка провели более 70 задержаний. Акция протеста под названием "Справедливость для Ибрагимы" была разрешена властями Брюсселя и состоялась в среду в районе Северного вокзала.