SpaceX подтверждает приводнение Cargo Dragon в Атлантике

Отстыковавшийся от МКС Cargo Dragon в четверг приводнился в Атлантике, сообщает компания-разработчик американского грузового космического корабля SpaceX.

Отстыковавшийся от МКС Cargo Dragon в четверг приводнился в Атлантике, сообщает компания-разработчик американского грузового космического корабля SpaceX.

Капсула, спустившаяся за счет парашютной системы, приводнилась в 04:27 по московскому времени в Мексиканском заливе к западу от Флориды. В компании отмечают, что в районе посадки находилось поисково-спасательное судно SpaceX с вертолетом на борту — после подъема капсулы из воды он доставит ее на сушу.

Грузовой космический корабль доставил на Землю примерно две тонны груза, в числе которых — результаты научных экспериментов, проведенных учеными на МКС. Также на планету вернулись подопытные мыши. На них исследователи изучали воздействие, оказываемое окружающей средой в процессе космических полетов на глазные вены, артерии и сетчатку. Кроме того, ученые изучали влияние космической среды на седиментацию и другие химические процессы в 12 бутылках Бордо, находящихся на космической станции.

Отметим, Cargo Dragon — единственный космический корабль для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.