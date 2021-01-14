Трамп может остаться при президентских полномочиях до 20 января

Сенатор США от штата Кентукки, приверженец республиканцев Митч Макконнелл объявил срок вынесения вердикта по импичменту действующего американского лидера Дональда Трампа.

Сенатор США от штата Кентукки, приверженец республиканцев Митч Макконнелл объявил срок вынесения вердикта по импичменту действующего американского лидера Дональда Трампа.

Срок президентских полномочий Трампа должен официально завершиться 20 января. По словам лидера республиканцев в Сенате, до этого времени не будет вынесен вердикт по импичменту действующего главы США.

Макконелл отметил, что другие процессы по вынесению судебных обвинений госслужащим длились от 21 до 83 дней. С высокой вероятностью, процедура импичмента не будет завершена до окончания оставшегося президентского срока Трампа длиной в неделю, считает сенатор США.