Роскачество раскрыло новый способ мошенничества во "ВКонтакте"

Пользователям социальной сети "ВКонтакте" угрожает новая схема мошенничества. Об этом сообщили в центре цифровой экспертизы Роскачества.

Пользователям социальной сети "ВКонтакте" угрожает новая схема мошенничества. Об этом сообщили в центре цифровой экспертизы Роскачества.

Новая схема атаки нацелена на похищение пароля пользователя и взлома личной странички в своих целях. Пользователям приходит сообщение с информацией о переносе переписок в архив. Его обещают отправить на почту, которая не принадлежит потенциальной жертве мошенников. Затем предлагается войти в свой аккаунт, отменить создание архива и сменить пароль по ссылке.

"Ссылка, ведущая каждый раз на разные сайты, имеющие vk в названии, фишинговая, хотя по форме очень похожа на настоящую", – поясняет Роскачество.

Скачать персональный архив с информацией профиля без подтверждения нельзя, а уникальная ссылка не откроется для скачивания из другого профиля. Архив можно скрыть с помощью персонального ключа OpenPGP, отметили в Роскачестве, ссылаясь на "ВКонтакте".