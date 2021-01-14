Украинский политолог назвал условия отстранения Зеленского от власти

Причин для проведения досрочных выборов на Украине на сегодняшний момент нет, однако есть несколько сценариев, по которым это может произойти.

Причин для проведения досрочных выборов на Украине на сегодняшний момент нет, однако есть несколько сценариев, по которым это может произойти.

Директор политического Института украинской политики Кость Бондаренко рассказал, что отправить лидера Незалежной Владимира Зеленского в отставку могут депутаты Верховной рады путем проведения голосования. Однако в таком случае за отстранение Зеленского от должности президента должно быть отдано не менее 75% голосов парламентариев. По мнению политолога, на сегодняшний день такой исход маловероятен.

Также действующего главу украинского государства, как считает Бондаренко, могут "отправить в отставку" его западные "коллеги", организовав очередной государственный переворот в стране. Но, в то же время политолог подчеркнул, что в таком сценарии ни заинтересована ни одна из сторон, пишет РИА Новости.