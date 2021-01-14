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8:15   14 Января 2021
Общество

Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для исследования происхождения COVID-19

Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для исследования происхождения COVID-19

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыла в китайскую провинцию Ухань для сотрудничества в исследованиях происхождения коронавируса.

Самолет с сотрудниками организации прибыл в Китай из Сингапура в 11:05 по местному времени, информирует телеканал CGTN. Согласно действующим ограничительным мерам в КНР, специалисты должны выдержать двухнедельный карантин. В период изоляции сотрудники ВОЗ будут вести консультации с китайскими специалистами по видеосвязи.

После окончания карантина эксперты смогут приступить к работе. Они приехали в китайскую провинцию, где ранее "родился" коронавирус, чтобы установить следы происхождения COVID-19.

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