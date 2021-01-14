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7:45   14 Января 2021
Политика

Хоуп Хикс ушла с поста советника Трампа из-за личных разногласий

Хоуп Хикс ушла с поста советника Трампа из-за личных разногласий

Советник Трампа Хоуп Хикс подала заявление об увольнении из-за личных разногласий с президентом. Об этом сообщил телеканал CNN.

Уход Хикс был запланирован заранее, еще задолго до вашингтонских беспорядков, организованных сторонниками действующего главы американского государства. Тогда протестующие устроили акцию у здания Капитолия, после чего организовали захват правительственного здания.

По данным телеканала CNN, положение Хикс в администрации президента значительно ослабло из-за того, что она отказывалась поддерживать позицию Трампа относительно нарушений, которые, по мнению главы Белого дома, были допущены на выборах при обработке бюллетеней. Сама чиновница не подтвердила и не опровергла эту информацию.

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